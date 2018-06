Kleine winst voor Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag licht vooruit. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters stonden in het groen. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar het rentebesluit van de Bank of England later op de dag en de OPEC-bijeenkomst op vrijdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 557,05 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 796,08 punten. De beurzen in Londen en Parijs dikten tot 0,3 procent aan. Frankfurt zakte 0,1 procent onder aanvoering van de autobouwers.

Sterkste stijger onder de hoofdfondsen was informatieleverancier RELX met een winst van 1,4 procent. Altice Europe won 1,2 procent. Het kabel- en telecomconcern verkocht zijn zendmasten in Frankrijk en Portugal voor circa 2,5 miljard euro. Verzekeraar Aegon sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

In de MidKap stond Air France-KLM onderaan met een min van 1,1 procent. Volgens zakenkrant Les Echos overweegt de Franse staat alsnog zijn belang van ruim 14 procent in de luchtvaartcombinatie te verkopen. Chemicaliƫndistributeur IMCD profiteerde van een positief rapport van ING en voerde de stijgers aan met een plus van 2,2 procent.

In Frankfurt verloor Daimler 2,8 procent. Het moederbedrijf van Mercedes gaf een winstwaarschuwing vanwege de Chinese importtarieven op Amerikaanse auto’s en de beslommeringen rondom sjoemeldiesels. Concurrent BMW verloor in het kielzog meer dan 2 procent en in Parijs leverde Renault ruim 3 procent in.

Bpost zakte in Brussel 4 procent. Beleggers waren niet onder de indruk van de toekomstplannen van het Belgische postbedrijf. Dixons Carphone klom 1,8 procent in Londen na publicatie van de resultaten. Het aandeel stond recent onder druk na een beveiligingslek en een winstalarm van de Britse retailer. Shire won 2,5 procent. Het medicijn Cinryze van de Ierse farmaceut mag in de VS nu ook bij kinderen van zes jaar en ouder worden gebruikt.

De euro was 1,1554 dollar waard, tegen 1,1588 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 65,35 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent tot 74,11 dollar per vat. Olieproducent Iran lijkt in aanloop naar de OPEC-vergadering toch akkoord te gaan met een kleine productieverhoging door het oliekartel.