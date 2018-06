Nikkei hoger in gemengde regio

De Japanse aandelenbeurs is donderdag voor de tweede dag op rij hoger gesloten. Beleggers hopen dat de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China niet verder oplopen. Vooral de technologiebedrijven waren in trek, in navolging van de koerswinsten onder de Amerikaanse branchegenoten. De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de plus op 22.693 punten. Japanse technologieconcerns als TDK en Sumco stegen 3,3 en 2,1 procent. De banken stonden echter onder druk na een bericht in de zakenkrant Nikkei over een sterke toename van oninbare creditcardleningen in het boekjaar 2017. Sumitomo Mitsui Financial Group verloor 2,4 procent en Mitsubishi UFJ Financial Group daalde 2,2 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,9 procent in de min en de beurs in Shanghai zakte 0,6 procent. De Kospi in Seoul leverde 1 procent in. De All Ordinaries in Sydney ging over een breed front omhoog en klom 1,1 procent.