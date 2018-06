Belg moet extra betalen voor snelle post

Belgen die een brief versturen kunnen volgend jaar kiezen voor bezorging binnen één dag of drie dagen. Voor de snelste optie moet extra worden betaald.

Net als PostNL in Nederland heeft het nationale postbedrijf in België Bpost te maken met een krimpende postmarkt en dus met dalende inkomsten. Door extra kosten in rekening te brengen voor snelle post hoopt het bedrijf daar iets aan te doen.

In de praktijk komt dat neer op verschillende postzegels. Een postzegel voor levering de volgende dag zal duurder zijn dan een postzegel voor levering binnen drie dagen. ,,Bij een gedifferentieerd aanbod hoort een gedifferentieerde prijs”, aldus de woordvoerster van Bpost.