Beurzen geven terrein prijs

De meeste Europese beurzen gaven donderdag terrein prijs. Beleggers hielden de ogen onder meer gericht op het rentebesluit van de Bank of England later op de dag en de OPEC-bijeenkomst op vrijdag. Ook de ontwikkelingen rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China werden in de gaten gehouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 554,60 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 789,46 punten. De beurs in Parijs verloor 0,4 procent en Londen won 0,1 procent. Frankfurt zakte 0,9 procent onder aanvoering van de autobouwers.

Daimler kelderde 4 procent op de Duitse beurs. Het moederbedrijf van Mercedes gaf een winstwaarschuwing vanwege de Chinese importtarieven op Amerikaanse auto’s en de beslommeringen rondom sjoemeldiesels. Concurrenten BMW, Volkswagen en Porsche verloren tot 3 procent.

Bpost ging in Brussel 7,8 procent onderuit. Beleggers waren niet onder de indruk van de toekomstplannen van het Belgische postbedrijf, dat in de komende jaren de winst niet ziet stijgen. In de MidKap was branchegenoot PostNL de grootste daler met een verlies van 2,8 procent.

Chiptoeleverancier Besi verloor 2,1 procent na een adviesverlaging. Analisten van NIBC verwachten dat de handelsoorlog tussen de VS en China de chipindustrie hard gaat treffen. Air France-KLM zakte 1,4 procent. Volgens zakenkrant Les Echos overweegt de Franse staat alsnog zijn belang in de luchtvaartcombinatie te verkopen.

Chemicaliƫndistributeur IMCD profiteerde van een positief rapport van ING en voerde de stijgers in de MidKap aan met een plus van 2,1 procent. Sterkste stijger onder de hoofdfondsen was Altice Europe (plus 2,2 procent). Het kabel- en telecomconcern verkocht zijn zendmasten in Frankrijk en Portugal voor circa 2,5 miljard euro. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een verlies van 1,8 procent.

Dixons Carphone klom 3,8 procent in Londen na publicatie van de resultaten. Het aandeel stond recent onder druk na een beveiligingslek en een winstalarm van de Britse retailer.

De euro was 1,1525 dollar waard, tegen 1,1588 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 64,73 dollar. Brentolie zakte 2 procent tot 73,31 dollar per vat. Olieproducent Iran lijkt in aanloop naar de OPEC-vergadering toch akkoord te gaan met een kleine productieverhoging door het oliekartel.