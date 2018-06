CNV: geef Europese Arbeidsautoriteit tanden

De nieuwe Europese Arbeidsautoriteit (EA) moet zich vooral richten op grensoverschrijdende fraude door bedrijven. Bovendien moet de op te richten toezichthouder ook echt de middelen krijgen om die bedrijven aan te pakken. Die oproep doet vakbond CNV aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De EA moet niet te veel taken krijgen, want dan verzandt de dienst. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen kan juist de aanpak van fraude in Europa veel beter omdat nationale toezichthouders tegen grenzen aan lopen. ,,Richt je op het aanpakken van malafide bedrijven die bijvoorbeeld hun werknemers onderbetalen en zorg dat je dat nu echt op Europees niveau gaat regelen. Hier kan Europa bij uitstek meerwaarde bieden.”

De samenwerking tussen nationale toezichthouders moet wat Limmen betreft ook bevorderd worden. ,,Handhaven lukt alleen als iedereen meedoet.”

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeiden eerder niets in de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit te zien.