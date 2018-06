‘Verdere vertraging voor beursgang Belfius’

Belfius loopt mogelijk verdere vertraging op bij zijn geplande beursgang. De Belgische bank, die volledig in overheidshanden is, heeft nog geen groen licht gekregen van de regering. Volgens ingewijden wordt het daarom moeilijk Belfius voor oktober naar de beurs te brengen.

Belfius hoopte aanvankelijk in juni al de stap naar de beurs te kunnen zetten, maar stuitte daarbij op coalitiepartij CD&V. De christendemocraten eisen dat de bank de coƶperatie Arco compenseert voor haar verlies als grote aandeelhouder van Dexia, de gevallen bank waaruit Belfius in 2011 is ontstaan. Zolang daar geen duidelijk plan voor is, houdt de partij de beursgang tegen.

Vicepremier Alexander De Croo van Open Vld sprak zich onlangs openlijk uit tegen die opstelling van zijn coalitiegenoot. Zonder beursgang wordt het voor Belfius moeilijker Arco te compenseren, redeneerde de liberaal in een interview met zakenkrant L’Echo.