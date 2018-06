OPEC werkt richting oliedeal

De kansen op een deal over een productieverhoging tussen oliekartel OPEC en Rusland lijken te zijn toegenomen. Iran, dat in aanloop naar de top op vrijdag meermaals verklaarde dat er mogelijk geen overeenkomst zal worden bereikt over de productie, is na gesprekken optimistischer geworden.

Naar verluidt werkt de OPEC samen met niet-lid Rusland aan een compromis over een verhoging van de olieproductie met 300.000 tot 600.000 vaten per dag. Met deze relatief bescheiden verhoging zouden tegenstanders als Iran, Irak en Venezuela over de streep getrokken moeten worden om tot een akkoord te komen. Olieminister Bijan Zanganeh van Iran zei eerder dat er geen noodzaak is voor een productieverhoging.

Zanganeh was na gesprekken met collega’s positiever. Daarbovenop kwamen uitspraken van de energieminister van Saudi-ArabiĆ«, die aangaf dat elke betrokkene die hij de afgelopen dagen heeft gesproken het met een koerswijziging eens is. ,,Ik heb er vertrouwen in dat uiteindelijk de redelijkheid zal overwinnen”, aldus Khalid Al-Falih.

Iran kan een veto uitspreken bij de OPEC-vergadering. Daarmee zou het land op ramkoers komen te liggen met Saudi-Arabiƫ, dat juist onder druk staat van de Amerikaanse president Donald Trump om de productie op te schroeven om zo de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. Volgens Zanganeh uit Iran hoort de OPEC geen instructies te ontvangen van Trump, zo waarschuwde hij eerder al.