Men At Work failliet verklaard

Kledingwinkelketen Men At Work is failliet verklaard. Het bedrijf kreeg vrijdag al uitstel van betaling. Na een inventarisatie kwam bewindvoerder Evert Baart tot de conclusie dat een faillissement onontkoombaar is.

Baart is ook aangesteld als curator van Men At Work. In die hoedanigheid onderzoekt hij of een doorstart mogelijk is voor de kledingwinkel.

Het faillissement heeft betrekking op de winkels in Nederland van Men At Work, die circa 425 personeelsleden tellen. De Belgische winkels van Men At Work vallen onder een andere bv.