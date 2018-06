Licht hogere opening op Wall Street

De beurzen in New York zijn dinsdag licht hoger geopend. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar General Electric (GE), dat aankondigde zijn medische divisie af te stoten.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 24.268 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,1 procent omhoog tot 2719 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij tot 7540 punten.

GE (plus 6,8 procent) verkoopt een belang van 20 procent in de medische tak en verdeelt de rest onder de eigen aandeelhouders. Dit moet uiterlijk binnen anderhalf jaar worden afgerond. Daarnaast verkoopt GE binnen twee tot drie jaar zijn meerderheidsbelang in oliedienstverlener Baker Hughes.

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson blijft in de belangstelling staan. Maandag maakte Harley, dat 0,9 procent omlaag ging, bekend een deel van de productie naar het buitenland te verplaatsen vanwege de Europese heffingen op onder meer Amerikaanse motorfietsen. President Donald Trump zei later dat het bedrijf met ,,een witte vlag zwaait”. Ook verklaarde hij dat Harley de handelsvete tussen de VS en de Europese Unie als excuus gebruikt voor het verplaatsen van productie naar het buitenland. Harley leverde maandag al 6 procent in.