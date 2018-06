ANP Profiel: Tata Steel

Tata Steel en ThyssenKrupp voegen hun Europese staaldivisies samen. Hieronder een kort profiel van Tata Steel.

Naam: Tata Steel

Hoofdkantoor: Mumbai, India

Topman: Natarajan Chandrasekaran, bestuursvoorzitter groep. Andrew Robb, bestuursvoorzitter Tata Steel Europe

Activiteiten: Tata Steel produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal. Het bedrijf is het op vijf na grootste staalconcern ter wereld.

Geschiedenis: Tata werd in 1907 opgericht als staal- en ijzerbedrijf en heet sinds 2005 officieel Tata Steel. De Nederlandse tak bestaat sinds 1918. Het voormalige staatsbedrijf fuseerde in 1999 met British Steel tot Corus dat in 2007 door Tata Steel werd overgenomen. Corus heet sinds 2010 Tata Steel Europe.

Aantal werknemers: In Nederland biedt Tata Steel werk aan ongeveer 11.000 mensen, van wie er 9000 in IJmuiden bij het voormalige Hoogovens actief zijn. Wereldwijd werken er ruim 74.000 mensen, in Europa zijn er 21.000 werknemers.

Financiƫle details: Heel Tata Steel behaalde in het gebroken boekjaar 2017 omgerekend een nettoverlies van 539 miljoen euro op een omzet van 15,1 miljard euro.