ING: vertrouwen beleggers blijft hoog

Het vertrouwen van Nederlandse beleggers blijft hoog en er wordt verwacht dat de positieve trend in de zomermaanden zal doorzetten. Dat meldt ING in zijn maandelijkse beleggersbarometer.

De graadmeter kwam voor juni uit op een stand van 141, tegen 144 in mei. Beleggers verwachten dat de Amsterdamse AEX-index de komende drie maanden verder gaat stijgen en verwachten dat ook de eigen beleggingsportefeuille in waarde zal toenemen. Shell is het aandeel waar de komende maanden het meest van wordt verwacht, geholpen door de hogere olieprijs. Daarna komt chipmachine ASML als meest populaire aandeel.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de helft van de beleggers in de vakantiemaanden juli en augustus van plan is net zoveel uit te geven als vorig jaar, en 16 procent wil meer gaan uitgeven. Slechts 2 procent van de beleggers is van plan dit jaar niet op vakantie te gaan, aldus ING.