Autoconcerns klimmen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de handelsdag begonnen. Op Wall Street staan autobouwers in de belangstelling vanwege geruchten over een handelsdeal die president Donald Trump de Europese Unie zou hebben aangeboden. Verder bereiden beleggers zich voor op de inwerkingtreding van Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel op 24.306 punten, 0,5 procent boven de slotstand van dinsdag. Woensdag waren de Amerikaanse effectenbeurzen gesloten wegens Onafhankelijkheidsdag. De brede S&P 500 steeg eveneens 0,5 procent, tot 2727 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging 0,7 procent omhoog tot 7551 punten.

De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland heeft volgens zakenkrant Handelsblatt voorgesteld importheffingen op auto’s uit de Europese Unie te laten varen, mits ook Brussel alle importtarieven voor auto’s uit de VS schrapt. Dat zou erg goed zijn voor de Amerikaanse auto-industrie. De koers van Fiat Chrysler ging in New York in de eerste handelsminuten bijna 7 procent omhoog. Autogiganten Ford en General Motors kregen er tot een kleine 2 procent aan beurswaarde bij.

Naast geopolitiek kijken beleggers ook naar een aantal macro-economische publicaties, waaronder het maandelijkse banencijfer van loonstrookverwerker ADP. De Federal Reserve publiceert later op de dag ook nog de notulen van zijn meest recente beleidsvergadering.