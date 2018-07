‘Deutsche Bank in beeld bij JPMorgan en ICBC’

Deutsche Bank was vrijdag in trek op de beurs na berichten dat de banken JPMorgan en ICBC overwegen een belang in de Duitse branchegenoot te nemen. JPMorgan ontkende het bericht, maar de winst van Deutsche Bank op de beurs van Frankfurt verdween niet helemaal.

De Duitse grootbank staat onder druk wegens zorgen over zijn kapitaalpositie en is bezig het mes in de organisatie te zetten. Recent nog kwam Deutsche Bank niet door een Amerikaanse stresstest. De Federal Reserve sprak van ,,wijdverbreide en kritieke tekortkomingen in de controle op de kapitaalplanning van de bank”.

Door de verzwakte positie is de bank mogelijk een makkelijkere overnamekandidaat. Eerder gingen al geruchten over een samensmelting met de Duitse branchegenoot Commerzbank rond.