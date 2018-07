Van Oord krijgt baggerklus in Georgië

Baggeraar Van Oord heeft een bagger- en landaanwinningsklus gekregen in Georgië. Het gaat om voorbereidend werk voor de komst van de eerste grote diepwaterhaven van het land, bij Anaklia aan de Zwarte Zeekust. Die haven is bedoeld om de regionale economie te stimuleren en de handel tussen Azië en Europa te bevorderen.

,,Dit is een historisch moment: er zijn in Georgië nooit eerder waterbouwkundige werkzaamheden uitgevoerd van deze omvang en met deze technische oplossingen op het gebied van landaanwinning”, zegt Ronny Solberg, topman van het Anaklia Construction Management-team.

De Nederlanders zullen hun zelfvarende cutterzuiger Athena inzetten om in totaal 5 miljoen kuub zand te baggeren. Ook verzorgt Van Oord de installatie van de zogeheten verticale drainage. Van de klus zijn geen financiële details naar buiten gebracht. Het is de bedoeling dat de haven in 2020 in gebruik kan worden genomen. De haven zal dan een van de grootste havens rond de Zwarte Zee zijn, geschikt voor schepen die tot 10.000 containers (TEU) kunnen vervoeren.