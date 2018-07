Directeur La Place zwaait af

Bart van den Nieuwenhof stapt op als algemeen directeur van restaurantketen La Place. Hij zwaait in september af als manager van het bedrijf, maakt eigenaar Jumbo bekend. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend.

La Place maakte onder Van den Nieuwenhof, die in 2012 aantrad, een roerige tijd door. Doordat moederbedrijf V&D in 2016 failliet ging, dreigden ook de restaurants met snelle versmaaltijden te verdwijnen. Supermarktketen Jumbo zag brood in de formule.

Nu La Place weer in rap tempo nieuwe vestigingen opent, is ,,de cirkel rond” voor Van den Nieuwenhof. Als nieuwe eigenaar heeft Jumbo grote uitbreidingsplannen met La Place. Zo kondigde het bedrijf aan dit jaar dertig nieuwe restaurants te willen openen.

Het supermarktconcern zet inmiddels ook concrete stappen op weg naar een entree op de Belgische markt. Per 1 september start Peter Isaac als managing director België. Hij wordt verantwoordelijk voor het opzetten van de Jumbo-organisatie bij de zuiderburen. Isaac was eerder jarenlang operationeel directeur van Lidl België.

Het is nog onduidelijk wanneer de eerste Jumbo-winkels in België moeten opengaan en hoe groot de super er wil worden. Het bedrijf heeft begin dit jaar wel gezegd dat het niet van plan was al in 2018 de grens over te steken. Jumbo is in Nederland na Albert Heijn de tweede speler in supermarktenland.