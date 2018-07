‘Geen staatsbemoeienis gewenst bij AF-KLM’

De Franse staat moet zich niet bemoeien met Air France-KLM. Dat schrijft een aantal prominente personeelsleden, bestuurders en voormalig bestuurders van het bedrijf en vakbonden in een open brief aan de Franse president Emmanuel Macron.

Als de Franse staat zich met de maatschappij blijft bemoeien, kan het zomaar einde oefening betekenen. De kans is volgens de briefschrijvers groot dat Air France-KLM, als het niet uitkijkt, vanwege de nationale economische belangen de concurrentieslag verliest van buitenlandse maatschappijen.

De ondertekenaars maken zich onder meer zorgen over de opvolging van de eerder opgestapte bestuursvoorzitter Jean-Marc Janaillac. De zoektocht naar een opvolger bestempelen ze als een wekenlang durende soap. De bestuurscrisis doet volgens hen ook het imago geen goed.

De brief is gepubliceerd in de Franse krant La Tribune. Onder anderen Steven Verhagen, oud-president van pilotenvakbond VNV en voorzitter Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT) hebben hun handtekening onder de brief gezet.