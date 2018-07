Broadcom gebeten hond op Wall Street

Chipproducent Broadcom ging donderdag op de beurs in New York hard onderuit. Beleggers zetten vraagtekens bij de overname van softwarebedrijf CA Technologies voor een bedrag van bijna 19 miljard dollar. Het sentiment op Wall Street was overigens positief, geholpen door de wegebbende handelsspanningen. Ook positieve woorden van Fed-preses Jerome Powell over de economie droegen een steentje bij.

De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 24.924,89 punten. De brede S&P 500 won ook 0,9 procent tot 2798,29 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,4 procent tot 7823,92 punten.

Gevraagd naar het conflict met de Verenigde Staten, zei de Chinese viceminister voor Handel tegenover Bloomberg dat ,,we moeten praten als er een handelsgeschil is”. Deze opmerking wijst volgens kenners op de bereidheid tot onderhandelen. Ook de voorzitter van de Amerikaanse handelsorganisatie NFTC benadrukte het belang van onderhandelingen.

Fed-preses Powell wees in een interview ook op de negatieve gevolgen die het handelsconflict op de Amerikaanse economie kan hebben. Die staat er momenteel goed voor, zo zei hij.

Broadcom zag 14 procent van zijn beurswaarde verdampen. Kenners uitten hun zorgen over het gebrek aan overlap tussen diensten van Broadcom en CA Technologies. Het aandeel CA Technologies maakte een koerssprong van bijna 19 procent.

Delta Air Lines stelde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar naar beneden bij, wegens sterk gestegen brandstofprijzen, maar won toch 1,8 procent. De luchtvaartmaatschappij publiceerde ook beter dan verwachte resultaten.

Verder stonden zorgverzekeraar Aetna en apothekersbedrijf CVS Health bij de winnaars. Justitie in de VS keurt naar verluidt op korte termijn de eerder aangekondigde fusie van de bedrijven goed. Met de deal is een bedrag van 67,5 miljard dollar gemoeid.

L Brands, moederbedrijf van lingeriemerk Victoria’s Secret, presenteerde lager dan verwachte verkoopcijfers en verloor 12 procent. Kabelbedrijf Comcast (plus 2,3 procent) verhoogde zijn bod op mediaconcern Sky, waar ook 21st Century Fox (min 0,9 procent) op aast. Fox verhoogde eerder deze week ook al zijn bod op Sky.

De euro was 1,1672 dollar waard, tegen 1,1686 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 70,25 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 74,26 dollar per vat.