Philips haalt Duitse opdrachten binnen

Philips gaat vier ziekenhuizen in Duitsland voorzien van medische beeldvormende apparatuur. Het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf heeft daarover twee contracten getekend met ziekenhuisorganisaties in Keulen en München. De totale waarde van de deals is circa 140 miljoen euro.

Philips vervangt voor een ziekenhuis in München meer dan tweehonderd systemen voor medische beeldvorming, waarmee dit het grootste technologieproject voor een ziekenhuis in Europa zou zijn. Het contract heeft een looptijd van acht jaar en omvat ook adviesdiensten. In Keulen levert Philips nieuwe beeldvormingssystemen voor drie ziekenhuizen, waarvoor het bedrijf ook gedurende vijftien jaar onderhoudsdiensten levert.