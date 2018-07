SUV’s stuwen verkopen PSA Peugeot Citroën

Automaker PSA Peugeot Citroën heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 38 procent meer auto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen telden de verkopen van Opel en Vauxhall, die vorig jaar werden overgenomen door het Franse bedrijf, evenwel nog niet mee. Het Franse concern deed ook goede zaken met de introductie van een fors aantal SUV’s. Die waren goed voor ruim een kwart van de verkopen van PSA.

In totaal verkocht PSA, waar de merken Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall onder vallen, in de eerste zes maanden een kleine 2,2 miljoen auto’s. Dat is een record voor de autobouwer.

PSA versterkte verder zijn positie als Europees marktleider op het gebied van bedrijfswagens. Het bedrijf heeft een kwart van die markt in handen. De verkoop van bedrijfswagens ging op jaarbasis met een derde omhoog. Dat was voor een groot deel aan Opel/Vauxhall te danken. Zonder die merken was de groei van de bedrijfswagentak van PSA 8 procent. Met bedrijfswagens wil het bedrijf ook buiten Europa doorgroeien.