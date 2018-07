Weer nieuwe stakingen in de metaalsector

Er zijn vrijdag opnieuw stakingen in de metaalsector. Medewerkers van Hyster-Yale, Lincoln Smitweld en Royal Smit Transformers in Nijmegen en De Boer machines en Langenpak in Wijchen leggen 24 uur het werk neer. Dat kondigt vakbond FNV aan.

Het gaat om acties in het al langer lopende cao-conflict in de metaalsector. Nog altijd heeft werkgeversorganisatie FME geen concreet voorstel gestuurd dat in de buurt komt van de eisen van de vakbonden en daarom gaan de stakingen door, aldus FNV. Voor de metalektromedewerkers uit Nijmegen en Wijchen wordt het hun vierde stakingsdag.

Het is deze week sowieso een drukke stakingsweek in de branche. Maandag werd er bijvoorbeeld al actiegevoerd bij de DAF-fabriek in Eindhoven en woensdag was Scania in Meppel en Zwolle aan de beurt.

De cao metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal.