Powell: rente VS geleidelijk verder omhoog

De Federal Reserve gaat verder met het geleidelijk verhogen van de rente. Dat meldde president Jerome Powell van de koepel van Amerikaanse centrale banken in een verklaring bij het Amerikaanse Congres.

Volgens Powell is een geleidelijke verhoging van de rente op dit moment de beste aanpak voor de centrale bank. Hij stelt dat de Amerikaanse economie het de komende jaren nog goed zal blijven doen, met een sterke arbeidsmarkt en een inflatie die beweegt rond de doelstelling van circa 2 procent die de Fed hanteert. Het is volgens de Fed-president moeilijk om in te schatten wat het effect van het handelsbeleid van president Donald Trump op de economie zal zijn.

De verklaring werd afgelegd voor een bankencomité van de Senaat. Op woensdag verschijnt Powell in het Huis van Afgevaardigden om opnieuw te verklaren over het monetaire beleid van de Fed.

In juni verhoogde de Fed de rente, wat de tweede renteverhoging van dit jaar was. De centrale bank gaf aan te verwachten dat de rente dit jaar nog twee keer verhoogd zal worden. Voor 2019 voorziet de Fed drie rentestappen.