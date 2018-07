Europeanen weer dorstiger naar Heineken

Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar weer meer bier weten te slijten. De verkopen in Europa trokken in het tweede kwartaal weer aan, nadat in de regio in het eerste kwartaal nog sprake was geweest van mindere prestaties. Vooral het mooie weer speelde de brouwer in de kaart.

De winstmarges van Heineken stonden wel onder druk mede als gevolg van wisselkoerseffecten en gestegen grondstofprijzen. Ook de eerdere overname van de Braziliaanse activiteiten van het Japanse Kirin voelt Heineken in de winstmarge. De komende drie tot vijf jaar moeten de prestaties bij dit onderdeel, maar ook bij de al bestaande activiteiten van Heineken in Brazilië hier verbeteren. Topman Jean-François van Boxmeer sprak in het land van een ,,onstuimige groei” waar Heineken de komende jaren van zal profiteren.

Heineken sloot de eerste jaarhelft af met een omzet van 10,8 miljard euro. Dat betekende een stijging van 4,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De operationele winst (beia) daalde met 2,9 procent tot 1,7 miljard euro.

Vooral in Azië blijft Heineken het goed doen. De brouwer wist de volumes in die regio in de eerste jaarhelft met 13 procent op te voeren. Ook in Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa en Noord- en Zuid-Amerika was sprake van behoorlijke groei. In Europa was over zes maanden gemeten sprake van een daling van het volume met 0,1 procent. In het tweede kwartaal was hier sprake van een groei met 0,9 procent.

De totale volumegroei van Heineken in het eerste halfjaar was 4,5 procent tot 112,7 miljoen hectoliter. Daarmee deed de brouwer het duidelijk beter, aangezien kenners in doorsnee rekenden op 3,1 procent groei. Bier van het eigen merk Heineken was goed voor 7,5 procent meer volume. Ook Heineken 0.0 blijft het goed doen. Het alcoholvrije pils is momenteel in 33 markten wereldwijd beschikbaar.

Van Boxmeer gaf geen exacte groeicijfers voor 0.0. Wel erkende hij dat de groei van de alcoholvrije variant in sommige markten ten koste kan gaan van de verkoop van het traditionele pils. ,,Maar dat is een graag geziene concurrent”, aldus de topman.

Voor het hele jaar verwacht Heineken de omzet op te voeren. De operationele winst zal in de tweede jaarhelft sterker groeien dan in de eerste helft van 2018, zo is de verwachting.