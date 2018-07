Olieprijs stuwt producentenprijzen

De stijging van de olieprijs zorgde er in juni voor dat de Nederlandse industrie ook hogere prijzen rekent voor haar producten. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De prijzen die fabrikanten rekenen voor hun producten gingen vorige maand met 5 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder. De prijsstijging is groter dan een maand eerder toen er op jaarbasis sprake was van een stijging van 3,7 procent.

Vooral in de aardolie-industrie namen de afzetprijzen sterk toe als gevolg van de hogere olieprijzen. In juni moest voor een vat olie circa 65 euro worden betaald. Dat betekende een stijging met 53 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Producten van de aardolie-industrie waren in juni 40,5 procent duurder dan in juni 2017. De afzetprijzen van de chemische industrie stegen met ruim 7 procent, ook goeddeels als gevolg van de olieprijs. De prijzen van de auto-, de kunststof- en rubberindustrie, de metaalproducten- en de machine-industrie stegen ook.

De prijzen in de elektrotechnische en voedingsmiddelenindustrie lagen lager dan een jaar eerder.