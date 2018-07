DNB: pensioenfondsen staan er beter voor

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal wat verbeterd, geholpen door gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in een kwartaalbericht. De lagere renteniveaus blijven pensioenfondsen wel in de weg zitten.

Die zogeheten dekkingsgraad steeg van 107,5 naar 108,3 procent. Het aantal pensioenfondsen dat met de dekkingsgraad onder het wettelijk vereiste minimum van 104,2 procent lag, daalde van 54 naar 42 fondsen. Verreweg de meeste pensioenfondsen (130) hebben een dekkingsgraad die boven 110 procent ligt. Voor deze groep geldt dat de pensioenaanspraken, al dan niet gedeeltelijk, gecompenseerd kunnen worden voor inflatie.

Fondsen die deze ondergrens niet halen, moeten verplicht een aantal herstelmaatregelen doorvoeren. Als die ingrepen geen effect sorteren, kan dat in het uiterste geval tot pensioenkorting leiden.