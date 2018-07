Vakantieparken vol door zomers weer

Nederlandse vakantieparken doen goede zaken dankzij het zomerse weer van de afgelopen maanden. Veel Nederlanders kiezen door de hoge temperaturen voor een vakantie in eigen land en daar spinnen de parken garen bij.

,,Normaal gesproken zit je in het hoogseizoen voor 90 procent vol. We zien dat door de warmte veel meer mensen in Nederland blijven, dus nu gaan we richting de honderd’’, zegt Chadli Hachani, woordvoerder van TopParken. Branchegenoot Roompot zegt deze zomer enkele duizenden boekingen meer te hebben ontvangen in vergelijking met vorig jaar. Het aantal kampeerders nam zelfs met bijna een derde toe, aldus het bedrijf.