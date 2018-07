Samsung kampt met stagnerende smartphonemarkt

De rek is eruit in de smartphonemarkt en dat begint Samsung te voelen. De Zuid-Koreaanse elektronicagigant had al gewaarschuwd voor druk op het kwartaalresultaat, maar de winst pakte zelfs nog lager uit dan gedacht.

Veel mensen hebben al een smartphone en lijken te wachten op de volgende grote innovatie met de aankoop van een nieuw, duur toestel. De opkomst van grotere schermen was niet genoeg om de markt weer echt in beweging te krijgen. Mogelijk lukt dat wel met de vingerafdrukscanners in het scherm en opvouwbare schermen die eraan zitten te komen.

Samsung heeft ook steeds meer last van Chinese concurrenten als Huawei en Xiaomi die hun smartphones tegen veel lagere winstmarges verkopen en technisch niet veel meer onder doen voor de marktleider. Consumenten betalen minder snel de volle mep voor een toestel van Samsung terwijl een ander min of meer gelijkwaardige telefoon een stuk goedkoper is.

Samsung presteerde nog wel goed met zijn geheugenchipdivisie, maar dat was niet genoeg om de tegenvallende smartphoneverkopen te compenseren. De winst zakte een fractie tot 11 biljoen won, omgerekend zo’n 8,4 miljard euro. Analisten gingen uit van 11,6 biljoen won. De omzet ging omlaag van 61 biljoen won tot 58,5 biljoen won.

Huawei kwam ook met kwartaalcijfers en zag zijn omzet met 15 procent groeien tot omgerekend bijna 40,8 miljard euro. Huawei maakt naast smartphones ook onder meer netwerkapparatuur en is volop bezig met de volgende generatie mobiele netwerken, de zogeheten 5G-technologie. Het bedrijf maakte geen nettowinstcijfer bekend.

Het aandeel Samsung stond in Seoul 0,4 procent lager.