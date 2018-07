Nikkei vlak na besluit Bank of Japan

De Japanse effectenbeurs is dinsdag vrijwel vlak gesloten na een schommelende handelssessie. De handel stond vooral in het teken van de beleidsvergadering van de Bank of Japan (BoJ). De centrale bank hield het zeer ruime monetaire beleid ongewijzigd, maar kondigde wel een aantal strategiewijzigingen aan. Ook werden de inflatieverwachtingen opnieuw neerwaarts bijgesteld.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk een fractie in de plus op 22.553,72 punten. De BoJ verklaarde dat de rente nog lange tijd laag zal blijven en nam maatregelen om het stimuleringsbeleid flexibeler te maken, aangezien de bank verder verwijderd is geraakt van de inflatiedoelstelling van 2 procent. De aandelen in rentegevoelige sectoren zoals banken en vastgoed gingen overwegend licht omlaag.

Op macro-economisch vlak bleek daarnaast dat de Japanse industriƫle productie in juni sterker dan verwacht is afgenomen. In China zwakte de groei van de industriƫle bedrijvigheid in juli wat af.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent in de min en de beurs in Shanghai klom 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,2 procent en de Kospi in Seoul won 0,1 procent. Samsung ging iets omlaag. De Zuid-Koreaanse technologiegigant kampt met een stagnerende smartphonemarkt en boekte minder winst dan verwacht.