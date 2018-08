‘Randstad lucratief voor vastgoedbeleggers’

De vier grote Nederlandse steden behoorden tot de lucratiefste van Europa voor vastgoedinvesteerders. Amsterdam was vorig jaar met een rendement van 16,4 procent zelfs de stad waar beleggers het meest verdienden aan hun investering, blijkt uit een rapport van ingenieurs- en adviesbureau Sweco. Ook Utrecht (3e met 14,2 procent), Den Haag (6e met 12,3 procent) en Rotterdam (10e met 11,2 procent) leverden een hoog rendement op.

Vastgoedbeleggers konden binnen de eurozone vorig jaar een rendement van 9,3 procent behalen. Dat was in 2016 nog 7,9 procent. Behalve in de Nederlandse steden was ook in M√ľnchen, Barcelona, Madrid, Lyon, Berlijn en Porto een hoog rendement te halen.

Sweco denkt dat de Europese vastgoedmarkt ook dit jaar en volgend jaar hoge rendementen blijft opleveren.