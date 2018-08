Wall Street opent in het groen

Zorgverzekeraar Cigna heeft te maken met verzet van de activistische belegger Carl Icahn. De investeerder, die onlangs een aanzienlijk belang in het bedrijf kocht, ziet niets in de geplande overname van zorgdienstverlener Express Scripts ter waarde tientallen miljarden dollars en roept andere aandeelhouders op tegen de deal te stemmen. Cigna steeg licht, net als Express Scripts.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,4 procent in de plus op 25.615 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2859 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,5 procent vooruit tot 7895 punten.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten weer de nodige kwartaalresultaten van bedrijven. De zorgen over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China lijken wat weg te ebben.

