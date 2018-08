Nieuwe knauw ING op rode beursdag

De Amsterdamse beurs is maandag met verlies gesloten. Met name financiële aandelen stonden door de crisis rond de Turkse lira onder druk. In Amsterdam had ING, dat veel activiteiten heeft in Turkije, het zwaar te verduren. Beleggers probeerden in de schatten of en in welke mate de Turkse crisis overslaat naar de Europese financiële markten en bankensector.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent in de min op 561,19 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 789,64 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt daalden tot 0,5 procent. De beurs in Istanbul raakte 2,4 procent kwijt onder aanvoering van de Turkse banken.

De Turkse centrale bank nam maandagochtend maatregelen om de sterke koersdaling van de lira tegen te gaan. De door de markt gehoopte renteverhoging zat er echter niet in. Dat zorgde voor een historische dip van de lira, maar de koers herstelde zich later grotendeels.

ING was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 2,2 procent. ABN AMRO zakte 1,1 procent. Ook andere Europese banken gingen verder omlaag. De Franse bank BNP Paribas, de Italiaanse bank UniCredit en de Spaanse bank BBVA, die net als ING een grote blootstelling hebben aan Turkije, leverden tot 3,2 procent in. JPMorgan verlaagde de adviezen voor deze drie banken.

Telecom- en kabelbedrijf Altice was de grootste stijger in de AEX met een winst van 0,7 procent. Technologiebedrijf TKH was de grootste stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 1,7 procent. Air France-KLM bungelde onderaan met een min van 4,1 procent. Pilotenvakbond VNV zou aansturen op een staking bij KLM.

In Frankfurt zag Bayer dik 10 procent aan beurswaarde verdampen. Dat is de grootste koersdaling in meer dan tien jaar. Chemiereus Monsanto, die onlangs werd overgenomen door zijn Duitse branchegenoot, moet 253 miljoen euro betalen aan een man die voor de rechter verklaarde dat hij kanker heeft gekregen van het glyfosaathoudende middel Roundup. Tegen Monsanto lopen nog duizenden andere zaken.

De euro was 1,1411 dollar waard, tegen 1,1412 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 66,97 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs en werd verhandeld voor 72,28 dollar per vat.