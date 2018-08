Sterkste omzetplus Walmart in VS in tien jaar

Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart heeft in het afgelopen kwartaal de winkelverkoop in eigen land in het sterkste tempo zien stijgen in meer dan tien jaar. Het grootste supermarktbedrijf ter wereld verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar. Op Wall Street kan Walmart zich opmaken voor een flinke koerssprong.

De verkoop in Amerikaanse winkels die minstens een jaar zijn geopend, steeg met 4,5 procent. Walmart profiteerde van een hogere verkoop van onder meer vers voedsel en kleding en trok meer klanten. Daarmee ging de vergelijkbare verkoop aanzienlijk sterker omhoog dan analisten hadden gedacht.

De totale omzet klom met bijna 4 procent tot 128 miljard dollar. De onlineverkoop in de Verenigde Staten nam met 40 procent toe. De operationele winst daalde met bijna 4 procent tot 5,8 miljard dollar. Walmart gaf aan positiever te zijn over de omzetgroei en de aangepaste winst per aandeel dit lopende boekjaar.

In de handel voorbeurs in New York staat de aandelenkoers van Walmart bijna 10 procent in de plus.