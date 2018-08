‘Leveranciers Tesla maken zich zorgen’

Leveranciers van Tesla maken zich zorgen of het autobedrijf zijn rekeningen wel blijft betalen. Dat schrijft The Wall Street Journal maandag op basis van een enquête onder bedrijven die zaken doen met Tesla.

Een verbond van autobrancheleveranciers stuurde een vragenlijst rond. Van de 22 respondenten gaven 18 bedrijven aan Tesla te zien als financieel risico.

Tesla zit in een moeilijke periode. De productie van de belangrijke Tesla Model 3 lijkt op stoom te komen, maar omdat voor elkaar te krijgen moest het bedrijf van miljardair Elon Musk hoge kosten maken. Eerder in het jaar kwamen er al berichten naar buiten dat Tesla sommige leveranciers vroeg geld terug te storten of in te stemmen met latere betalingen. Musk deed dat overigens af als normale onderhandelingen.

Verder krijgt Musk veel kritiek op zijn recente tweets over een mogelijke privatisering van Tesla. Beurstoezichthouder SEC onderzoekt met name de uitspraak dat de financiering voor het van de beurs halen van het bedrijf al ,,verzekerd” zou zijn. Dat bleek niet het geval. Musk doelde op gesprekken met het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië over dat onderwerp, maar concrete afspraken zijn er niet.