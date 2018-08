Rustige opening op Wall Street

De beurzen in New York zijn woensdag met kleine koersbewegingen aan de handel begonnen. Beleggers verwerken onder meer gegevens over de Amerikaanse economische groei. Verder openden enkele bedrijven de boeken.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 26.049 punten. De S&P 500 won juist 0,1 procent tot 2900 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij op 8048 punten. De afgelopen tijd bereikte Wall Street nog veel nieuwe records en werd er uitbundig gereageerd op een nieuw handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Mexico.

De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal iets harder dan eerder voorspeld, blijkt uit een tweede raming van het ministerie van Handel. Bovendien was de groei fors hoger dan in het eerste kwartaal.

Hewlett Packard Enterprise ging na het openen van de boeken ruim 2 procent omhoog. Op financieel vlak presteerde de onderneming beter dan verwacht en ook de prognoses die werden afgegeven voor de toekomst stemden beleggers tevreden. Dat laatste was niet het geval bij clouddienstverlener Box (min 9 procent), waarvan de cijfers teleurstelden.

Wietproductent Tilray werd dik 15 procent meer waard. Het Canadese bedrijf kwam voor het eerst sinds zijn beursgang in juli met kwartaalcijfers naar buiten en rapporteerde een flinke groei van de omzet.