Topman ING: handelsoorlog raakt klanten

ING merkt dat zakelijke klanten de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China beginnen te voelen. Dat heeft topman Ralph Hamers gezegd tegen nieuwszender CNBC. Volgen hem dragen de hoge importtarieven van de landen eraan bij dat bedrijven nu veel productielijnen aan het aanpassen zijn en met winstwaarschuwingen komen.

Hamers voegde eraan toe dat sommige klanten hebben aangegeven dat hun verkopen door dit alles zullen dalen, dat hun kosten zullen stijgen en dat hun producten daarom mogelijk niet zo concurrerend zijn. ,,Het is heel duidelijk dat een handelsoorlog niet goed is voor het vertrouwen van producenten om te investeren en voor het vertrouwen van consumenten om te consumeren”, verklaarde de ING-baas op een congres in Duitsland.

Als financier van tal van bedrijven in de wereld vormt de handelsoorlog ook een risico voor de bank zelf. ING heeft bijvoorbeeld leningen uitstaan bij grote Amerikaanse multinationals en bij grote spelers uit de Europese auto-industrie. Toch maakte de top van het concern zich bij de presentatie van de kwartaalcijfers eerder deze maand nog niet veel zorgen, omdat de directe blootstelling van de bank beperkt is.