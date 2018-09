Ministers: schikking met ING meest effectief

De opzienbarende schikking met ING in de witwasaffaire is effectiever dan een gang naar de rechter. Nu kunnen bepaalde zaken worden afgedwongen die niet door de rechter kunnen worden opgelegd, melden de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, en zijn collega voor Rechtsbescherming, Sander Dekker.

Zij baseren zich op het Openbaar Ministerie, dat met de schikking kwam. Bij een stap naar de rechter zou die alleen een geldboete hebben kunnen opleggen. Nu kunnen echter maatregelen worden afgedwongen om de situatie bij de grootste bank van Nederland te verbeteren. De ministers noemen de manier waarop ING is aangepakt, ook een effectief middel om snel een norm te stellen voor alle partijen die binnen het financiële stelsel opereren.

Daarnaast speelt volgens de bewindslieden mee dat ING de gemaakte fouten ,,publiekelijk erkent en betreurt” en dat de bank heeft meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek. Verder melden zij dat het OM heeft gekeken of personen vervolgd konden worden, maar strafbare feiten zouden niet individueel aan personen toe te rekenen zijn geweest.

Hoekstra heeft de kwestie ook besproken met De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder heeft laten weten vertrouwen te hebben in de afspraken die gemaakt zijn met ING om herhaling in de toekomst te voorkomen. De minister wil nog wel van DNB weten of die ook witwasrisico’s ziet bij andere Nederlandse banken, en of de centrale bank zichzelf voldoende toegerust vindt om adequaat toezicht te houden.