‘Uber praat over koop Deliveroo’

Taxidienst Uber is in vroege gesprekken verwikkeld rond een mogelijke overname van maaltijdbezorger Deliveroo voor meerdere miljarden dollars. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

De gesprekken kunnen nog stuklopen, omdat Deliveroo en zijn investeerders terughoudend zouden zijn om de onafhankelijkheid van de onderneming op te geven. Het in Londen gevestigde Deliveroo werd bij een laatste financieringsronde vorig jaar gewaardeerd op meer dan 2 miljard dollar. Volgens de ingewijden zou een biedingsvoorstel van Uber aanzienlijk hoger moeten zijn dan dat bedrag. Uber en Deliveroo wilden niet reageren.

Door de overname zou Uber zijn greep op de maaltijdbezorgingsmarkt in vooral Europa fors versterken. De markt voor maaltijdleveringen aan huis is een van de speerpunten van het Amerikaanse bedrijf, met de eigen dienst Uber Eats. Deliveroo is wereldwijd actief, waaronder in Nederland.