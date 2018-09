NHG-grens voor hypotheken gaat verder omhoog

De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat met ingang van volgend jaar weer omhoog. Daardoor komen er meer hypotheken voor de garantie in aanmerking, heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) laten weten.

Vanaf 1 januari stijgt de zogeheten NHG-grens naar 290.000 euro. Nu ligt de grens nog op 265.000 euro. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, gaat de grens zelfs nog wat verder omhoog. Dan kan volgend jaar maximaal 307.400 euro worden geleend.

De NHG is in het leven geroepen om in economisch ongunstige tijden een vangnet te bieden voor als mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Reden van het opschroeven is dat de huizenprijzen in de lift zitten. Begin dit jaar ging het bedrag dat maximaal geleend kon worden om voor de garantieregeling in aanmerking te komen, ook al omhoog. Het kostengrensbesluit moet nog wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken.