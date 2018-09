ACM greep in bij advertenties in autohandel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ingegrepen om de prijzen in advertenties voor tweedehands auto’s transparanter te maken. Volgens de toezichthouder was het vaak onduidelijk wat precies wel en wat niet in de geadverteerde prijzen meegenomen was. Ook de informatie over de garantie was vaak onjuist en onvolledig. Inmiddels is de situatie verbeterd.

,,Autohandelaren en verkoopportals zijn zich nu beter bewust van de regels voor prijsvermelding”, zegt Bernadette van Buchem, directeur consumenten bij de waakhond. De ACM heeft vastgesteld dat de prijzen van tweedehands auto’s nu meestal alle verplichte kosten bevatten. Ook de informatie over de rechten van consumenten op garantie is sterk verbeterd.

Bij de aanpak van de problemen heeft de ACM niet alleen autohandelaren en hun brancheorganisatie BOVAG betrokken, maar ook de dataleveranciers die autohandelaren gebruiken en de autoportals waarop de advertenties verschijnen. Nadat de waakhond in april de regels in een brief had toegelicht, hebben de bedrijven de nodige zaken aangepast. Daarom ziet de ACM nu geen aanleiding om verder op te treden.