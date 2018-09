Bij de overige bedrijven leverde Comcast 5 procent in. Het kabelconcern won afgelopen weekeinde op een speciale veiling de biedingsstrijd rond de Britse zender Sky van 21st Century Fox (plus 0,4 procent).

De hernieuwde handelszorgen kunnen druk uitoefenen op bedrijven die gevoelig zijn voor de Amerikaans-Chinese handelsoorlog. Zo zakten vliegtuigfabrikant Boeing en machinebouwer Caterpillar tot 0,8 procent, en de Chinese bedrijven in New York genoteerde bedrijven Alibaba en JD.com respectievelijk 2,6 en 5,7 procent.

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager aan de handel begonnen. Beleggers blijven de wereldwijde handelsontwikkelingen volgen nu de nieuwste Amerikaanse en Chinese importheffingen in werking zijn getreden.

article

1216601

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager aan de handel begonnen. Beleggers blijven de wereldwijde handelsontwikkelingen volgen nu de nieuwste Amerikaanse en Chinese importheffingen in werking zijn getreden.

https://nieuws.nl/economie/20180924/wall-street-opent-in-de-min-4/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/09/24173853/wall-street-opent-in-de-min.jpg

Zakelijk