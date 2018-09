Europese beurzen licht vooruit

De meeste Europese beurzen gingen dinsdag licht vooruit. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleef de gemoederen bezighouden. Op het Damrak verwerkten beleggers het onverwachte vertrek van de topman van bodemonderzoeker Fugro en profiteerde verzekeraar Aegon van een financiële meevaller.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 551,91 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 783,77 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent.

Aegon ging aan kop bij de hoofdfondsen met een plus van 4 procent. De verzekeraar verwacht door het samenvoegen van twee Amerikaanse entiteiten ongeveer 1 miljard dollar te besparen. Volgens analisten van KBC Securities krijgt Aegon door de meevaller meer ruimte voor overnames. Grootste daler was verlichtingsbedrijf Signify met een min van 1,3 procent.

In de MidKap toonde navigatiebedrijf TomTom (plus 2 procent) wat herstel na de recente zware koersverliezen. Boskalis klom 1,4 procent. HAL Trust heeft zijn belang in de baggeraar vergroot. Intertrust sloot de rij met een verlies van 2,7 procent. De Amerikaanse investeerder Blackstone verkoopt opnieuw een deel van zijn belang in het trustkantoor.

Maaltijdbezorger Takeaway.com verloor 2,1 procent. De Amerikaanse webwinkel Amazon praat volgens de Britse krant Daily Telegraph met de in Londen gevestigde maaltijdbezorger Deliveroo over een overname. Eerder werd al gemeld dat maaltijdbezorger Uber Eats ook interesse heeft in Deliveroo.

Fugro daalde 1,6 procent in de MidKap na het vertrek van topman Øystein Løseth. Volgens het bedrijf stapt de topman om persoonlijke redenen zelf op. De Noor had pas sinds eind april de leiding bij de onderneming. Løseth wordt per 1 oktober opgevolgd door Mark Heine, die al jaren bij Fugro werkt. Bij de kleinere bedrijven kelderde beddenverkoper Beter Bed 7,6 procent na een verkoopadvies door ING.

De Britse retailer Next won ruim 8 procent in Londen na een verhoging van de winstverwachting. Grondstoffenhandelaar Glencore breidde zijn aandeleninkoopprogramma met 1 miljard dollar uit en kreeg er bijna 3 procent bij.

De euro was 1,1761 dollar waard, tegen 1,1766 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog na de opmars op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 72,52 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent tot 82,00 dollar per vat.