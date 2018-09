Michael Kors koopt Versace

Modehuis Michael Kors neemt zijn Italiaanse branchegenoot Versace over. Het Amerikaanse bedrijf telt 2,1 miljard dollar (1,8 miljard euro) neer voor de Italianen. Het moederbedrijf Michael Kors gaat voortaan als Capri Holdings door het leven. Het gelijknamige modemerk blijft Michael Kors heten.

Met de aankoop van Versace bouwt Capri, dat vorig jaar al schoenenmerk Jimmy Choo kocht, verder aan zijn luxeconcern. Het bedrijf wil zich bovendien naast thuismarkten Noord-Amerika en Europa meer op Aziƫ richten.

Capri denkt dat de aankoop van Versace helpt bij een omzetversnelling op de lange termijn. Ook de winst moet op termijn stijgen. In het boekjaar 2020 verwatert de winst per aandeel, maar vanaf 2021 neemt die weer toe.

De familie Versace krijgt 150 miljoen dollar van de aankoopprijs in aandelen van Capri. Oprichter Gianni Versace werd in 1997 in Miami vermoord. Sindsdien ontwerpt zijn zus Donatella alle collecties. Broer Santo leidde lange tijd de zakelijke kant.