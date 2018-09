‘Shell wil meer tankstations in Rusland’

Shell wil flink groeien op de Russische markt voor tankstations. Het olie- en gasconcern is van plan om het aantal pompen in het land in de komende vijf à zes jaar te verdubbelen tot zeshonderd stuks. Dat heeft Shell Rusland-bestuurder Cederic Cremers gezegd in een interview met het Russische persbureau Interfax.

Volgens hem stond de marge op de brandstoffenmarkt in Rusland recent nog onder druk. Maar hij vindt het land wel erg interessant omdat hij denkt dat de marges op de lange termijn flink zullen verbeteren. Shell opent in november naar verwachting zijn driehonderdste Russische tankstation.

Rusland is niet het enige land waar Shell flink aan de weg timmert op de tankstationsmarkt. In augustus sprak een andere Shell-bestuurder al over plannen om het aantal pompen in China tegen 2025 bijna verdrievoudigd te hebben tot 3500 stuks.