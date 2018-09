Wall Street opent licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht hoger geopend. Beleggers blijven enigszins voorzichtig met het oog op het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Ook kijken ze uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve dat woensdag wordt bekendgemaakt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,2 procent op 26.617 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent vooruit tot 2923 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg een fractie tot 7996 punten.

De Fed is dinsdag begonnen aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente verder verhogen. Dat zou de derde rentestap van dit jaar worden. Fed-president Jerome Powell geeft in een persconferentie een toelichting. Beleggers hopen daaruit een idee te krijgen van toekomstige rentestappen.

Op bedrijfsgebied stond Facebook (min 2,1 procent) in de belangstelling. De twee oprichters van Facebook-dochter Instagram, die de dagelijkse leiding van de fotodienst in handen hadden, vertrekken. Naar verluidt zouden ze de toenemende bemoeienis van Facebook-topman Mark Zuckerberg zat zijn.

Luxeconcern Michael Kors Plus (plus 0,1 procent) neemt het Italiaanse Versace over voor 2,1 miljard dollar. Het bedrijf verandert ook zijn naam naar Capri om weer te geven dat het bedrijf nu meer is dan alleen modemerk Michael Kors. Vorig jaar werd ook al het schoenenmerk Jimmy Choo overgenomen.