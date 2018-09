Argentinië verwacht snel nieuwe deal met IMF

Argentinië praat met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over het maken van een nieuwe deal. Zo wil het in de problemen verkerende Zuid-Amerikaanse land het vertrouwen van investeerders weer wat opvijzelen. President Mauricio Macri verwacht binnen enkele dagen al overeenstemming te bereiken.

Macri is er van overtuigd dat het land niet opnieuw failliet hoeft te gaan, zoals in 2001 gebeurde. Eerder dit jaar vroeg Argentinië het IMF om een al reeds toegezegd noodkrediet van 50 miljard dollar versneld uit te keren. Ingewijden verklaren dat dit bedrag mogelijk met enkele miljarden wordt verhoogd.

Argentinië gaat onder meer gebukt onder de stevige daling van de peso. De munt verloor dit jaar al meer dan de helft van zijn waarde. Onlangs werd duidelijk dat de Argentijnse economie in het tweede kwartaal het sterkst is gekrompen in bijna vier jaar.

Om de problemen aan te pakken verhoogde de centrale bank de rente in het land al in enkele stappen tot 60 procent. De regering in Buenos Aires heeft ook een reeks andere maatregelen aangekondigd waarmee het land de huidige financiële problemen de kop in wil drukken.

Overigens werd dinsdag bekend dat president Luis Caputo van de Argentijnse centrale bank aftreedt, slechts drie maanden na zijn aantreden. Zijn vertrek heeft te maken met persoonlijke redenen, aldus de centrale bank. Caputo werkte eerder bij Deutsche Bank en Citigroup en was voorheen minister van Financiën onder president Macri.