Verhuizing Unilever voorlopig van de baan

Unilever zet voorlopig een streep door de geplande verhuizing van het Londense hoofdkantoor naar Rotterdam. Volgens het was- en levensmiddelenbedrijf kunnen vooral Britse aandeelhouders zich niet vinden in de voorgestelde versimpeling van de bedrijfsstructuur. Dit is voor Unilever de reden het plan in de ijskast te zetten.

Eén van de consequenties van de versimpeling zou zijn dat het aandeel uit de hoofdindex van de Londense beurs, de FTSE 100 zou verdwijnen. Beleggers die de index volgen zouden hun aandelen daarmee automatisch verkopen, wat tot een koersdaling zou kunnen leiden. Ook uitten verschillende aandeelhouders hun zorgen over de ontwikkelingen in Nederland om vooral de eigen economie te beschermen.

Kenners oordeelden eerder ook al dat het voorstel om het Britse hoofdkantoor van Unilever samen te voegen met dat in Rotterdam een risico is voor de aandelenkoers op de korte termijn. Het bedrijf zelf denkt nog altijd dat het versimpelen van de structuur de beste reden is om waarde te creëren.

Unilever heeft zowel Britse als Nederlandse aandelen en wilde die samenvoegen. Het bedrijf had voor 25 oktober een aandeelhoudersvergadering uitgeschreven voor houders van Nederlandse stukken, waar over dit voorstel zou worden gestemd. Die vergadering gaat niet door.

De vergadering voor de Britse aandeelhouders een dag later staat nog wel op de agenda. Volgens Unilever is dat een formaliteit. Daarvoor is de aanwezigheid van de aandeelhouders niet noodzakelijk. Evengoed staat het voor de houders van de stukken vrij om tekst en uitleg te krijgen tijdens die bijeenkomst. Unilever zegt dat het grote aandeelhouders al voor die tijd zal bijpraten.

Voor de positie van topman Paul Polman heeft de beslissing volgens Unilever geen effect.