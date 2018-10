‘Laatste order Airbus A380 in gevaar’

De vooralsnog laatste order voor de superjumbo A380 van Airbus is in gevaar. De bestelling van 36 dubbeldekkervliegtuigen door Emirates ter waarde van zo’n 16 miljard dollar heeft te kampen met problemen bij motorleverancier Rolls-Royce, zo meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Airbus waarschuwde eerder dat het einde van de productie van de A380 naderde als er niet snel grote orders zouden binnenkomen, maar toen blies Emirates de productie nieuw leven in door 36 van de vliegtuigen te bestellen. Het ging om een bestelling van 20 toestellen en een optie op nog eens 16 extra.

Die mogelijk laatste order voor het megatoestel komt nu in gevaar. Emirates zou met vliegtuigmotorproducent Rolls-Royce in gesprek zijn over de prijzen en het brandstofverbruik. Een deadline voor een keuze van de motoren is nu verstreken, waardoor uitstel van de levering op de loer ligt en mogelijk zelfs afstel.