Bescherming van je naam, merk of logo: zo doe je dat

Heb je na lang nadenken het perfecte merk voor jouw onderneming laten ontwerpen of een originele naam bedacht voor een nieuw product of dienst? Dan wil je uiteraard niet dat iemand anders met jouw briljante idee ervan doorgaat. Zonder registratie is jouw merk of naam echter niet volledig beschermd. Wat kan je doen? Nieuws.nl ging op onderzoek uit in het land van merkregistratie en intellectueel eigendom.

In de praktijk komt het te vaak voor dat bedrijven geen actie kunnen ondernemen tegen een ander bedrijf dat er met hun merk of naam vandoor is gegaan. Door je merk te laten registreren, zorg je ervoor dat je alle bescherming krijgt die je nodig hebt. Er is geen honderd procent garantie dat jouw intellectueel eigendom in jouw bezit blijft, maar je kunt je wel indekken.

Beperkte bescherming

Zodra je bedrijfsnaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) is opgenomen, is je naam rechtelijk beschermd. Deze bescherming is echter maar beperkt. Een inschrijving van je bedrijfsnaam in het handelsregister en een inschrijving van je bedrijfsnaam in het merkenregister zijn twee totaal verschillende zaken.

Als je je handelsnaam niet ook als merk deponeert, kan het zijn dat een ander die naam als merk vastlegt. In een dergelijk geval is het niet gegarandeerd dat jij het gebruik van het merk door die ander op basis van je handelsnaaminschrijving kan stoppen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor je bedrijf.

Benelux, Europa of wereldwijd

Een inschrijving bij de KvK is in eerste instantie vooral regionaal gebonden. Als je plannen hebt om in de toekomst uit te breiden, voorkom je met een merkregistratie dat je concurrenten met een soortgelijke naam, maar in een andere regio, met jouw naam zaken kunnen doen. Een opname in het merkregister geldt voor de hele Benelux. Het is ook mogelijk om je intellectueel eigendom te beschermen in Europa of wereldwijd. Kijk eens op IntellectueelEigendom.nl.

Een gedegen vooronderzoek naar de al bestaande merken maakt onderdeel uit van de procedure om je merk te kunnen deponeren. In de praktijk komt het minder snel voor dat je merkregistratie wordt tegengehouden dan wanneer je jouw bedrijfsnaam alleen bij de KvK registreert.

Concurrenten

Door je merk te laten registeren, krijg je het alleenrecht erop. Alleen dan kan je stappen ondernemen tegen mensen die jouw idee willen kopiëren. Zonder registratie sta je machteloos tegenover eventuele concurrenten die een identiek of soortgelijk merk op de markt willen brengen.

Door je merk of naam te laten registreren, zorg je ervoor dat jij het merk kan blijven gebruiken. Zo kun je te allen tijde je doelgroep aanspreken onder hetzelfde merk en kan je als je nieuwe producten op de markt brengt, zorgdragen voor herkenning.