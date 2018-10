Nederlandse topman weg bij ‘moeder’ MediaMarkt

Pieter Haas, de Nederlandse topman van Ceconomy, het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn, is dit weekend per direct opgestapt. De Duitse elektronicaverkoper kampt al een tijdje met tegenvallende resultaten.

Nog geen week geleden kwam het bedrijf met een nieuwe winstwaarschuwing. In september had Ceconomy de winstverwachting eveneens naar beneden bijgesteld, omdat de resultaten in Duitsland tegenvielen. De onderneming moest eerder al erkennen vorig jaar eigenlijk te veel Black Friday-kortingen te hebben vergeven. Die namen toen een flinke hap uit de winst.

Er is nog geen opvolger gevonden voor Haas. Zijn taken bij Ceconomy worden voorlopig waargenomen door financieel directeur Mark Frese en directielid Dieter Haag Molkenteller. Zodra er een vervanger is, zal ook Frese het bedrijf verlaten.

Ceconomy is de voormalige detailhandelstak van Metro, de eigenaar van groothandelsketen Makro, en werd vorig jaar afgesplitst van dat concern. De in Vlaardingen geboren Haas was eerder topman bij MediaMarkt in Nederland. Hij klom op binnen de gelederen van de organisatie en kwam in juli 2017 aan het hoofd te staan van Ceconomy.