Saudische aandelen kelderen

De Saudische aandelenmarkt is zondag gekelderd door de onrust die in binnen- en buitenland is ontstaan over het verdwijnen van een Saudische journalist in Turkije. De in de VS wonende en werkende Jamal Khashoggi, een fel criticus van de Saudische machthebber kroonprins Mohammed bin Salam, verdween begin deze maand spoorloos, nadat hij het Saudische consulaat in Istanbul was binnengegaan.

De index was na twee uur handel op zondag 7 procent gedaald, de grootste daling sinds eind 2014 toen de olieprijzen inzakten. Een van de grootste verliezers was de petrochemiegigant Saudi Basic Industries waarvan de aandelen 7,9 procent in waarde daalden.

De Amerikaanse president Trump zei zaterdag dat Saudi-Arabië zwaar gestraft gaat worden als zou blijken dat Khashoggi in het consulaat is vermoord. Dat is de conclusie van de Turkse autoriteiten die de zaak onderzoeken.

Komende week is er een internationaal economisch forum in Saudi-Arabië. Verschillende genodigden hebben al afgezegd, onder wie miljardair Richard Branson.