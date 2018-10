Lithium Werks investeert in Chinese fabriek

Het Nederlandse bedrijf Lithium Werks investeert de komende jaren de 1,6 miljard euro in de realisatie van een batterijenfabriek in China. Dat maakte topman Kees Koolen bekend.

Lithium Werks, dat al een fabriek in China heeft, zegt dat er een groeiende vraag is naar batterijen in het land. De nieuwe fabriek krijgt een productiecapaciteit van 8 gigawattuur per jaar. Dat komt neer op de hoeveelheid stroom die nodig is om 160.000 auto’s voor te stuwen. Begin 2021 moet de fabriek operationeel zijn.

Circa 20 procent van de kosten die met de ontwikkeling is gemoeid, komt van aandelenkapitaal van Lithium Werks. De rest van de projectfinanciering wordt opgehaald bij een consortium van Chinese banken.